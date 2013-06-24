Верховна Рада України 301 голосами «За» ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великобританією, яка діятиме щонайменше протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє Урядовий портал.

Скасування ввізних мит і тарифних квот українським виробникам збільшить експорт української агропродукції, які традиційно поставляються до Великобританії. У першу чергу мова йде про борошно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, соки, цукор тощо.

Також відкриття нових ринків сприятиме розвитку українського виробництва, у тому числі, товарів із високою доданою вартістю, що дозволить збільшити надходження валютної виручки, яка буде спрямована на зміцнення вітчизняної економіки.