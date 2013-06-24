Ухвалена наприкінці минулого року постанова КМУ «Деякі питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я» покликана спростити та поліпшити забезпечення медичними виробами, зокрема допоміжними засобами реабілітації на всіх етапах відновлення осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.

«Завдяки рішенню уряду зроблено ще один крок у напрямі впровадження безперервного переходу від лікування до реабілітації, яка супроводжуватиметься своєчасним наданням послуг із протезування. Для цього передбачене обов’язкове залучення закладами охорони здоров’я протезистів до роботи у мультидисциплінарних реабілітаційних командах за договорами про співпрацю. Пацієнти зберігають право на вільний вибір протезиста, який виготовлятиме протез за рахунок коштів держбюджету», — підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Через війну в Україні зростає кількість поранених захисників і цивільних, які потребують подальшої реабілітації в медичних закладах. Маємо зробити все, щоб максимально спростити процес їхньої реабілітації та допомогти їм повернутися до звичайного активного життя. Зробили важливий крок — ухвалили постанову, мета якої — регулювання надання реабілітаційної допомоги, зокрема забезпечення постраждалих внаслідок збройної агресії росії медичними виробами, допоміжними засобами реабілітації на всіх етапах відновлення, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. — Постанова забезпечить участь мультидисциплінарної команди та створення індивідуального реабілітаційного плану. На практиці це означає, що непотрібно буде звертатися до різних лікарів, а процес протезування та подальшої реабілітації буде значно спрощений для пацієнта».

Реалізація постанови позитивно вплине на досягнення та підтримку осіб, які потребують реабілітації, збільшить кількість тих, хто повернеться до праці та повноцінного соціального життя.