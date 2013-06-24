У Національному інституті раку розпочало роботу реабілітаційне відділення для пацієнтів з онкологією та військовими травмами. На реалізацію проекту меценати спрямували 2,8 млн гривень. З жовтня медзаклад планує укласти договір з Національною службою здоров’я України за пакетами «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це перше в Україні реабілітаційне відділення при онкологічному медзакладі. Ми вдячні партнерам та благодійникам за допомогу у розширені мережі реабілітаційних відділень у медичних закладах. Розвиток реабілітаційних послуг залишається одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства охорони здоров’я. Наразі ми фіксуємо, що попит реабілітацію зростає з кожним наступним днем повномасштабної війни», — зауважив перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Пропускна спроможність новоствореного реабілітаційного відділення — 60 пацієнтів на день. З пацієнтами працюватимуть мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

До складу мультидисциплінарних команд увійшли лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, медичні сестри з реабілітації та асистенти. Фахівці супроводжуватимуть пацієнтів із перших днів післяопераційного періоду та працюватимуть над їхнім відновленням.

Наразі у медзакладі реконструйовано три зали фізичної терапії загальною площею 100 м², відремонтовано та облаштовано кабінети для відновлення й тренування ходи, для індивідуальних і групових занять, для підвісної терапії та занять на тренажерах, а також просторий санвузол, обладнаний для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, наразі Уряд ставить перед собою ціль, аби всі, хто постраждав від російської агресії, могли повернутися до повноцінного життя.