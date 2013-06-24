У Києві за участі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та Надзвичайного і Повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина Мартіна Єґера відбулася церемонія передачі майже 100 автомобілів для підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Їх використовуватимуть для охорони публічного порядку та захисту критичної інфраструктури України.

Ігор Клименко подякував німецьким партнерам за незмінну підтримку і наголосив, що переданий пакет допомоги підсилить підрозділи НПУ та НГУ і сприятиме захисту громадян та охороні об’єктів критичної інфраструктури.

«Безцінна допомога ФРН дасть змогу й надалі на високому рівні виконувати головні завдання в боротьбі зі злочинністю та швидко реагувати на ті виклики, які постають перед нами щодня. На жаль, через війну ці виклики збільшуються, утім завдяки вам це реагування буде швидшим та професійнішим», — наголосив міністр, звертаючись до партнерів.

Мартін Єґер зазначив, що для нього честь бути в Україні та особисто передати допомогу, яку спрямують Силам безпеки і оборони.

«Україна продовжує героїчну боротьбу проти російської агресії, і кожен з вас відіграє важливу роль у цьому процесі. Без щоденної роботи Національної гвардії та Національної поліції безпеку в Україні гарантувати неможливо. Для нас співпраця з МВС України — важливий аспект партнерства, і передані автомобілі — лише частина підтримки», — зазначив він, вручивши сертифікат на автомобілі.

Глава МВС щиро подякував партнерам з Німеччини за надану техніку, яка посилює можливості українських правоохоронців та захисників України. Адже така допомога — важливий крок для того, щоб дати кожному громадянину відчуття безпеки та підтримки, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.