Уряд на своєму засіданні схвалив План дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Трохи менше як рік тому ми провели перше засідання Міжвідомчої робочої групи з розроблення плану оздоровлення та відновлення річки Рось при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Наприкінці осені презентували напрацьований спільно з головою Комітету Верховної Ради України Олегом Бондаренком, народним депутатом Андрієм Стріхарським, громадськістю, державною та місцевою владою План відновлення річки Рось. Сьогодні Уряд затвердив його своїм рішення», - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, порятунок річки Рось — це не лише гасло, а конкретний план із заходами й таймінгом, завдяки якому той жахливий стан водної артерії можливо буде покращити та досягти “доброго” стану вод. На сьогодні річка Рось, яка є джерелом водопостачання для понад 500 тисяч людей у чотирьох областях України, у жахливому екологічному стані. Занадто зарегульована. Лише на відрізку Росі у Київській області розміщено 1639 гідротехнічних споруд (греблі, дамби, водоводи, водозабірні та регуляційні споруди). Тож ми робимо важливі спільні дії, щоб навести лад у басейні річки Рось. Виконуємо відповідні доручення від Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. А головне, маємо запит від громадян, яким не байдуже наше довкілля.

«Планом передбачені невідкладні й комплексні рішення, такі як сучасний моніторинг, демонтаж незаконних гідроспоруд, які зарегульовують річку, будівництво нових очисних споруд та контроль над господарською діяльністю в басейні річки, яка негативно впливала на її стан», - наголошує Руслан Стрілець.

План дій також передбачає створення онлайн платформи «Рось», де буде постійно оновлюватись інформація щодо стану річки, режимів роботи, рівнів води та стану реалізації Плану дій. Тепер важливо, щоб цей план був дійсно втілений у життя.