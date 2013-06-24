13 листопада під головуванням Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова відбулося XXХIIІ засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління, а також засідання секторальної робочої групи «Державне управління та врядування».

«Ми зібралися в розширеному складі також для проведення засідання секторальної робочої групи «Державне управління та врядування». З огляду на те що одне з головних завдань цієї робочої групи — підтримка впровадження реформи державного управління, доцільно зібрати всіх учасників за одним столом, щоб комплексно обговорити актуальні питання реформи, її пріоритетні напрями, а також фінансове забезпечення», — відкрив засідання Олег Немчінов.

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у вступному слові зазначив: «Реформа державного управління має переходити на наступні етапи її реалізації, зокрема потрібно вже зараз підбивати проміжні підсумки та планувати майбутні дії. Ідеться також про створення стимулів та мотиваційних механізмів, які б давали змогу розвиватися системі загалом і людям на посадах. Реформа публічного управління й адміністрування — фундаментальний крок до прозорої, підзвітної й ефективної влади, що є одним із завдань євроінтеграційного процесу України».

У заході взяли участь народні депутати України, представники Офісу Президента, Секретаріату Кабінету Міністрів, міністерств економіки, фінансів, юстиції, цифрової трансформації, Національного агентства з питань державної служби, Державної аудиторської служби, Рахункової палати, громадських організацій та іноземні партнери.

Учасники обговорили такі теми: звіт Європейської комісії щодо прогресу України у впровадженні реформи державного управління в межах пакета розширення ЄС 2024 року; виконання у 2023-му Стратегії реформування держуправління України на 2022—2025 роки та Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022—2025 роки; пріоритетні напрями реформи; діяльність секторальної робочої групи «Державне управління та врядування».

Реформа державного управління — основоположний елемент для вступу в ЄС і необхідний для виконання Плану України на 2024—2027 роки. Керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Штефан Шльонінг нагадав, що 30 жовтня Європейська комісія опублікувала пакет розширення на 2024 рік, зокрема другий щорічний звіт щодо України. «Зміцнення спроможності державного управління до відбудови, відновлення та вступу в ЄС потребуватиме прискореної реформи державної служби, зокрема вдосконалення системи оплати праці, повернення та вдосконалення процесів найму й добору державних службовців на основі заслуг та їхнього утримання, а також прогрес у цифровізації управління державною службою. Ці реформи поряд зі скоординованими зусиллями українського уряду та його партнерів мають вирішальне значення для формування стійкості України до поточних викликів», — сказав він.

На засіданні вирішили враховувати в майбутній роботі дані зі звіту Європейської комісії щодо прогресу України у впровадженні реформи державного управління в межах пакета розширення Європейського Союзу 2024 року. Окрім цього, схвалили звіти про виконання у 2023-му Стратегії реформування державного управління України на 2022—2025 роки та Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022—2025 роки, повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.