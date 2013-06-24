У Києві відбулася зустріч, присвячена підтримці реформи харчування в закладах освіти в Україні. Учасники розглянули стан упровадження реформи, ознайомилися з міжнародним досвідом та обговорили спільні кроки її подальшого розвитку. Організувало зустріч Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні в координації з Європейським регіональним бюро ВООЗ та в партнерстві з МОЗ, Центром громадського здоров’я та Офісом реформи шкільного харчування.

«Наша мета — забезпечити кожну дитину країни якісним харчуванням у закладах освіти. Адже саме в дошкільному і ранньому шкільному віці закладаються основи здоров’я на майбутнє, а шкільне середовище багато в чому допомагає формувати важливі в дорослому віці звички», — наголосив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він розповів, що торік МОЗ спільно з ВООЗ, Центром громадського здоров’я, центрами контролю і профілактики хвороб реалізували проєкт «П’ять кроків до здорового харчування». У 60 школах Івано-Франківської, Кіровоградської, Харківської областей і Києва реалізовано інтенсивну інформаційно-просвітницьку кампанію щодо впливу раціонального харчування на здоров’я. Вона охопила 3100 учнів і 650 вчителів. Тож у планах — розширити проєкт на решту країни. Усе для того, щоб турбуватися про дітей і навчити їх робити правильний вибір на шляху до здоров’я.

Нині в закладах освіти перебувають 5 мільйонів дітей, з них 1,5 мільйона — учні початкових класів і ті, які належать до пільгових категорій, отже, потребують безплатного харчування. Учасники обговорили потреби нашої країни у фінансуванні комплексних заходів, які допоможуть зробити реформу успішною. Ідеться зокрема про будівництво, відновлення та модернізацію інфраструктури, залученої до процесу харчування дітей в закладах освіти.

Крім того, ознайомилися з досвідом Великої Британії, Фінляндії, США й Ірландії у впровадженні таких змін.

«ВООЗ сприяє кращому і здоровішому майбутньому дітей, підтримуючи реалізацію концепції універсального харчування в усьому світі. Україна — не виняток. Ми проводимо інформаційно-просвітницькі кампанії, розвиваємо спроможність центрів контролю та профілактики хвороб. Упевнені, що заходи, які ми реалізовуємо, допоможуть значно поліпшити ситуацію із захворюваністю на неінфекційні хвороби серед дітей і дорослих українців», — сказав доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Загалом, за даними ВООЗ, в середньому 29% європейських дітей віком від 7 до 9 років мають надлишкову вагу (в різних країнах ці показники варіюються від 6% до 43%). У середньому 12% дітей цього віку мають ожиріння. Менш як 50% щодня споживають свіжі фрукти і менш як 35% — овочі.

Шкільне середовище може допомогти дитині споживати більше корисної їжі впродовж дня, отже зробити її здоровішою. Експерти ВООЗ вважають: інвестиції в харчування школярів найефективніші, адже це внесок у майбутнє країн, вони знижують ризики розвитку неінфекційних хвороб і передчасної смертності, а якщо говорити мовою цифр, то 1$, витрачений на шкільне харчування, дає 9$ для економіки країни. Торік Українадолучиласядо 96 країн-учасниць Коаліції шкільного харчування. Мета об’єднання — до 2030 року забезпечити кожній дитині доступ до здорового харчування у школі. Участь у коаліції розширить доступ нашої країни до найсучасніших досліджень і найуспішніших практик, а також дасть змогу залучати додаткові інвестиції в реформу.

Довідково:

Україна розпочала реформу шкільного харчування з ініціативи першої леді Олени Зеленської ще 2020-го. За три роки вдалося досягти важливих законодавчих змін: затверджено нові нормативи та регламенти, змінено Порядок організації харчування в закладах освіти й дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Крім того, розроблено три технологічні моделі організації харчування в навчальних закладах. Кожна школа обирає зручну для себе модель, яка допоможе забезпечити рівний доступ до якісної їжі для всіх. Розпочато роботу зі створення кулінарних хабів, де кухарі-тренери проходять навчання і згодом передаватимуть навички колегам у регіонах.

Реформа має надійних партнерів. За сприяння першої леді Олени Зеленської та фінансової підтримки Фонду Говарда Баффета на Київщині збудовано фабрику-кухню. Таку саму будують на Харківщині. У 2023—2024 роках Всесвітня продовольча програма (WFP) профінансує 30% щоденних гарячих обідів для учнів 1—4 класів у школах 13 областей, а це 102 тисячі осіб. А найголовніше те, що навіть в умовах повномасштабної війни реформа шкільного харчування отримала стратегію розвитку до 2027 року.

Джерело: МОЗ