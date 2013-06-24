Міндовкілля продовжує активну роботу над реформою лісової галузі як ключового елемента стратегії сталого розвитку країни. Днями в міністерстві відбулася робоча зустріч із представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), щоб обговорити досягнення та виклики, пов’язані з реформуванням лісового сектору.

Нагадаємо, що в Україні триває реформа лісової галузі, спрямована на підвищення ефективності управління лісовими ресурсами. Сучасні глобальні тенденції потребують запровадження ефективних і прозорих механізмів управління природними ресурсами.

Один з головних викликів — узгодження українського законодавства з міжнародними стандартами, зокрема регламентом Європейського Союзу щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR), ухваленим 31 травня 2023 року, який набуде чинності 30 грудня 2025-го. Цей регламент встановлює жорсткі вимоги до простежуваності продукції лісового господарства та її відповідності екологічним стандартам. Для українських підприємств це означає необхідність упровадження систем геолокації та належної перевірки походження деревини на всіх етапах ланцюга постачання, що сприятиме підвищенню довіри європейських партнерів і відкриє нові можливості для експорту.

Нові підходи потребують оновлення нормативно-правової бази. На часі розроблення нового Лісового кодексу. Учасники зустрічі домовилися про співпрацю у створенні робочої групи для цього. До неї увійдуть представники Міндовкілля, парламентського комітету, ДП «Ліси України», громадських організацій, наукових установ та інші зацікавлені особи. Основним завданням групи буде робота над створенням концепції нового Лісового кодексу України, який врахує принципи сталого лісокористування, посилить контроль над лісовою галуззю та сприятиме інтеграції України в європейську екологічну політику.

«Створення нового Лісового кодексу — це не просто зміна законодавства, а стратегічне оновлення всього підходу до управління лісами в Україні. Ми прагнемо закласти фундамент для екологічно відповідального, економічно ефективного та соціально справедливого лісокористування. Співпраця з FAO допоможе ефективно організувати роботу над створенням документа, залучити якомога більше компетентних учасників», — наголосив заступник міністра Олександр Семенець.

Серед першочергових завдань робочої групи — уніфікація термінології відповідно до стандартів ЄС, що сприятиме узгодженню національної політики з європейськими нормами. Також заплановано вдосконалити механізми розроблення та погодження матеріалів лісовпорядкування з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, що дає змогу забезпечити збалансоване використання лісових ресурсів.

Окрему увагу буде приділено визначенню ефективних механізмів державного нагляду та контролю, які сприятимуть збереженню лісів і запобіганню незаконному вирубуванню. Робоча група працюватиме над узгодженням національного законодавства з європейськими стандартами, зокрема у контексті впровадження регламенту EUDR.

Співпраця Міндовкілля та FAO у створенні нового Лісового кодексу — важливий крок на шляху до сталого управління лісовими ресурсами. Завдяки ефективним реформам українська лісова галузь зможе відповідати найвищим екологічним стандартам, інтегруватися у світовий ринок та забезпечити майбутнім поколінням збережені природні багатства.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів