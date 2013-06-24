В Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) завантажено 97 оцифрованих державних будівельних норм (ДБН) та змін до них. Про це повідомляє Урядовий портал.

Раніше вони були доступні тільки у паперовій формі, що створювало незручності для розробників проектної документації, експертних організацій, замовників будівництва та загалом учасникам будівельного ринку.

«Ці кроки — частина послідовної роботи Мінінфраструктури з покращення прозорості будівельної сфери. На початку квітня відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва в ЄДЕССБ та на порталі data.gov.ua. В березні запустили на порталі Дія е-кабінет, в якому відображаються всі документи будівельної сфери, в яких користувач вказаний як Замовник будівництва.

В найближчі місяці на порталі також з'явиться можливість роботи з актуалізованими версіями документів та редакціями документів, а також пошук по централізованому глосарію термінів», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Оцифрування всіх державних будівельних норм проводилось у рамках співпраці із проектом «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», який реалізується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та фінансується Урядами Німеччини та Швейцарії.

Процес оцифрування ДБН та завантаження їх на портал Е-системи розпочався зі стартом впровадження ЄДЕССБ у 2020 році Основні набори вже були доступними для роботи в зручному форматі, а тепер всі ДБНи розміщені на порталі BLOCKEDe-construction[.]gov[.]ua/BLOCKED в розділі «Реєстри»/ «Законодавчі та нормативні акти».

На порталі зберігається інформація як про чинний документ, так і про зміни, які були ухвалені до нього, що дозволяє легко побачити, що саме змінилось у новій редакції.

Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK aid проекту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.