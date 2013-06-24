Відбулася онлайн-нарада за участі керівництва Міністерства охорони здоров’я з очільниками обласних військових адміністрацій щодо змін в організації проведення медико-соціальної експертизи.

Нагадаємо, рішення, ухвалені за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням, передбачають ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року. МОЗ спільно з пацієнтськими організаціями та експертами торік почало працювати над законопроєктом, який ліквідує застарілу і скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи та створить цифровізовану систему оцінювання повсякденного функціонування людини на базі найпотужніших лікарень спроможної мережі медзакладів. Нині законопроєкт відМОЗ схвалив уряд, його зареєстровано для розгляду в парламенті. Він стосується медичної частини експертизи. Комплексна реформа передбачає зміни й в інших сферах, відповідні законопроєкти готують інші міністерства.

Під час перехідного періоду важливо, щоб система продовжувала працювати злагоджено і робота не зупинилася. Щоб забезпечити це в кожній області, важлива активна залученість місцевої влади, адже саме вона здійснює безпосереднє управління регіональною вертикаллю, що складається з 328 МСЕК.

Під час наради міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив на важливості визначення очільниками ОВА відповідальної особи, яка контролюватиме процес переходу в конкретній області.А заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич представила очільникам ОВА чіткий поетапний план переходу на нову модель роботи.

Головними завданнями було визначено забезпечення кращої доступності оцінювання і проведення додаткових обстежень за місцем проходження експертизи. Керівники департаментів охорони здоров’я визначатимуть заклади, в яких відбуватиметься експертиза відповідно до вимог.

Критерії оцінювання визначатиме Міністерство охорони здоров’я. Крім того, в зоні відповідальності МОЗ — нормативне забезпечення, цифровізація процесів та навчання команд. А керівництво областей має подбати про організацію процесів на місцях, створення нових команд та передачу справ.

Нині триває робота над плавною трансформацією системи, щоб люди, які очікують розгляду справи у МСЕК, змогли отримати рішення від оновлених команд експертів.

Для цього на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України Міністерство охорони здоров’я розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів, що врегулює процес запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи замість медико-соціальної експертизи. Проєкт акта оприлюднено для громадського обговорення. Зокрема в документі йдеться про зміни, необхідні для ліквідації медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та відповідно запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи, а також передачі справ новоствореним експертним командам. Запропоновано затвердити положення про експертні команди, порядок проведення оцінювання, критерії направлення на оцінювання та встановлення інвалідності й порядок функціонування відповідної електронної системи.

Нагадаємо, ключові трансформації, які відбуватимуться на першому етапі реформи, передбачають перенесення оцінювання повсякденної функціональності у кластерні і надкластерні лікарні, цифровізацію процесів, зміну якісного складу команди експертів та фінансування оцінювання.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я