У межах комплексної реформи соціальної підтримки людини, яка зазнала травми чи хвороби, Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування — «єПотенціал». Вона має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоров’ю, ефективнішою і забезпечити максимальне відновлення людини.

Команда міністерства розробила проєкт закону, який вже винесено на обговорення. Він передбачає певні зміни.

Ключова зміна — те, що замість МСЕК інвалідність встановлюватимуть за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки проводитимуть оцінку працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи й отримувати власний дохід.

Для людей, здоров’я яких значно похитнулося і які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими. А якщо після реабілітації людина спроможна працювати, забезпечувати себе самостійно, держава надасть максимальну підтримку в безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, навчанні/перенавчанні за потреби. Крім того, законопроєкт подовжує захист людини від звільнення через непрацездатність і дає їй можливість оплачувано відновлювати здоров’я та реабілітуватися понад рік.

«Маємо змінити систему соціального страхування так, щоб кожна людина, яка зіткнулася з хворобою чи травмою, мала реальний шанс повернутися до активного життя, стати самостійною. Держава не просто компенсуватиме втрати через непрацездатність. Ми змінюємо систему, щоб людина, яка зазнала труднощів, пов’язаних зі здоров’ям, могла відновити свій потенціал. А якщо це неможливо — отримала гідну підтримку», — підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Серед інших важливих новел законопроєкту: впровадження простого покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення; реабілітація передбачатиме допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров’я, а також професійних навичок; оплачувана реабілітація буде довшою, може тривати до року;страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і становитиме від 70% до 100% середньої заробітної плати; якщо в людини довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад чотири місяці (наразі працедавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад чотири місяці); передбачено можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, зі збереженням лікарняних реабілітаційних виплат; розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.

Звертаємо увагу: в межах реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність будуть встановлювати за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів.

Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. Залежно від ступеня працездатності людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату. Якщо в людини повна втрата працездатності, щомісячна фінансова підтримка від держави забезпечить їй гідне існування.

Крім того, в межах реформи передбачено впровадження електронного кейс-менеджменту. Він поєднає соціальні та медичні дані і зробить процеси підтримки більш прозорими та оперативними, а також допоможе зменшити бюрократію й підвищити швидкість та зручність отримання допомоги.

Реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій. Люди, які отримують пенсії у зв’язку з інвалідністю, й надалі отримуватимуть всі належні виплати в повному обсязі.

Тож, реалізовуючи реформу системи соціального страхування, держава створює умови, щоб запровадити однаково справедливі для всіх правила. Допомогти тим, хто цього потребує, повернутися до повноцінного життя. Створити можливості, де б кожна людина могла реалізувати свій потенціал, здобути самостійність і фінансову незалежність, а також забезпечити справді гідний рівень підтримки тим, хто з об’єктивних причин вже не може забезпечувати себе самостійно.

Джерело:Міністерство соціальної політики