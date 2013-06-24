У межах комплексної реформи соціальної підтримки людини, яка зазнала травми чи хвороби, Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування – єПотенціал. Вона має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоровʼю, ефективнішою і забезпечити максимальне відновлення людини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Команда Міністерства розробила проект закону, який вже винесено на обговорення. Законопроект передбачає низку змін.

Ключова зміна – те, що замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи і отримувати власний дохід.

Для людей, здоровʼя яких зазнало суттєвих втрат, і які втратили працездатність, – страхові виплати стануть більшими. А якщо після реабілітації людина спроможна працювати, забезпечувати себе самостійно, держава надасть максимальну допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, навчанні/перенавчанні, за потреби. Крім того, законопроект подовжує захист людини від звільнення через непрацездатність і дає їй можливість оплачувано відновлювати своє здоров'я та реабілітуватися більше року.

«Маємо змінити систему соціального страхування таким чином, щоб кожна людина, яка зіткнулася з хворобою чи травмою, мала реальний шанс повернутися до активного життя, стати самостійною. Держава не просто компенсуватиме втрати через непрацездатність, ми змінюємо систему, щоб людина, яка зіштовхнулась з труднощами, пов'язаними зі здоров'ям, могла відновила свій потенціал. А у разі, коли це неможливо – отримала гідну підтримку», – підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Серед інших важливих новел законопроекту:

Запровадження простого покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення;

Реабілітація передбачатиме допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок;

Оплачувана реабілітація буде довшою, може тривати до року;

Страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати;

Якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 міс.)

Передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат;

Розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.

Звертаємо увагу: в рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність буде встановлюватися за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів.

Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. В залежності від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату. Якщо відбулась повна втрата працездатності і людина більше не може працювати, – щомісячна фінансова підтримка від держави забезпечить їй гідне існування.

Крім того, в рамках реформи передбачається впровадження електронного кейс-менеджменту. Він поєднає соціальні та медичні дані і зробить процеси підтримки більш прозорими та оперативними, а також допоможе зменшити бюрократію і підвищити швидкість та зручність отримання допомоги.

Реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій. Люди, які отримують пенсії по інвалідності, продовжуватимуть отримувати всі належні виплати в повному обсязі.

Таким чином, реалізовуючи реформу системи соціального страхування, держава створює умови, щоб запровадити однаково справедливі для всіх правила. Допомогти тим, хто цього потребує, повернутися до повноцінного життя. Створити можливості, де б кожна людина могла реалізувати свій потенціал, здобути самостійність і фінансову незалежність, а також забезпечити справді гідний рівень підтримки тим, хто з обʼєктивних причин вже не може забезпечувати себе самостійно.