Головний принцип реформ у військовій медицині — люди як головна цінність. Про людиноцентричність реформ у Міноборони на зустрічі-звіті в галузі медичного обслуговування в ЗСУ розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Зустріч відбулася за участі голів парламентських комітетів.

«У жовтні 2023 року ми нарахували 35 системних викликів, які серйозно впливали на систему загалом. Зміни в цих напрямах стали для нас головним завданням», — зазначила Наталія Калмикова.

Вона наголосила, що за останнього пів року вдалося налагодити співпрацю з волонтерськими організаціями, розподілити повноваження між Міноборони та МОЗ, створити систему ефективної взаємодії з командуванням Медичних сил та розпочати цифровізацію процесів.

«Уже майже 300 військових частин отримали ліцензію на медичну практику за спрощеною процедурою. Встановлено процедуру для обігу знеболювальних, унормовано тривале лікування строком до 12 місяців, зокрема за кордоном, а також спрощено списання медичного майна», — додала заступниця міністра оборони.

Серед інших досягнень — повернення фондів та земель Міноборони, розпочато ремонт приміщення під центр реінтеграції, проведено зміни в наказ №402 та скасовано статус «обмежено придатний», повідомляє Міноборони.