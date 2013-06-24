Днями відбулося Чотирнадцяте засідання керівного комітету Програми з управління державними фінансами в Україні. Учасники обговорили поточний стан реформування податкової і митної галузей та системи управління державними фінансами України за останнє півріччя й окреслили пріоритети на 2025 рік у межах виконання Проєкту EU4PFM.

Відкриваючи зустріч, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін подякував фахівцям Представництва ЄС та EU4PFM за плідну співпрацю у впровадженні реформ та узгодження українського податкового і митного законодавства й системи фінансового контролю з європейськими нормами.

«Вагомий результат нашої спільної роботи — добре налагоджена інституційна та законодавча база управління публічними фінансами. Наші зусилля на шляху до вступу України в ЄС відзначила Європейська комісія за підсумками скринінгу в управлінні публічними фінансами та фінансовому контролі», — наголосив Денис Улютін.

Він зокрема зазначив, що триває відновлення середньострокового бюджетного планування на державному і місцевому рівнях. Уже розпочато підготовку бюджетної декларації на 2026—2028 рр. та створення необхідних процедур для розроблення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, що стане частиною бюджетної декларації, повідомляє Мінфін.