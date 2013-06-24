Біла книга детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завдяки документу компанії зможуть зрозуміти, як підготуватися до майбутнього законодавства у сфері ШІ та створювати продукти, безпечні для громадян.

Розроблений підхід враховує інтереси всіх ключових стейкхолдерів — громадян, бізнесу і держави. Головна мета — захистити права українців, не зупинивши розвиток інновацій. Завдяки обраному підходу українські компанії зможуть ставати більш конкурентоспроможними та виходити на міжнародні ринки. Для держави це можливість інтегруватися до ЄС, синхронізувавши своє законодавство у сфері ШІ в європейським.

«Будь-які різкі рухи щодо інновацій можуть пригальмувати розвиток галузі. Саме тому ми обрали м‘який підхід до встановлення регулювання в Україні, який відбуватиметься за принципом bottom-up: спочатку готуємо компанії до вимог, а далі ухвалюємо закон-аналог європейського AI Act. На першому підготовчому етапі бізнес отримає інструменти від держави, які допоможуть завчасно підготуватися до майбутнього законодавства», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Серед інструментів, які держава надасть компаніям, — загальні та секторальні рекомендації для різних сфер і аспектів використання ШІ: від освітита журналістикидо порад з обробки персональних даних. Крім рекомендацій, планується створити добровільні кодекси поведінки, платформу юридичної допомоги для бізнесу, регуляторну пісочницю для тестування високотехнологічних продуктів на відповідність майбутнім вимогам тощо.

Білу книгу підготовано завдяки підтримці, наданій Агентством США з міжнародного розвитку в рамках Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» та Проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev.