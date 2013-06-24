Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з представниками Кримськотатарського Ресурсного Центру. Його експертна група презентувала власне бачення змін до плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя. Про це повідомляє Урядовий портал.
Рекомендації експертів стосуються 10 напрямів:
1. Публічна влада.
2. Кримінальна політика.
3. Цивільна політика.
4. Міграційна політика.
5. Соціальна та гуманітарна політика.
6. Інформаційна політика.
7. Екологічна політика.
8. Політика справедливості.
9. Міжнародна політика.
10. Антикорупційна політика.
За результатами зустрічі очільниця Мінреінтеграції запропонувала детально пропрацювати окремі напрями.
«Щиро дякую вам за роботу. Результатом напрацювань мають стати зміни до законодавства. Ми у Міністерстві завжди відкриті до співпраці й цінуємо прагнення експертів долучитися до цього процесу», – звернулася до учасників зустрічі Ірина Верещук.