Ще років із 10—15 тому на Сумщині гарбузи займали хоч і не останні, однак і не передові позиції в наборі сільськогосподарських культур, вирощуваних на місцевих ланах. Однак цей овочевий родич поступово почав набирати популярності й аграрного авторитету після того, як 2018-го кілька прихильників цієї культури створили ТОВ «Млин-2018», обравши гарбузову спеціалізацію. Цьому передувала копітка робота ентузіастів-аграріїв, які не лише провели відповідні аналітичні розрахунки, а й заручилися підтримкою партнерів однієї з європейських країн, де цей овоч культивують давно й успішно.