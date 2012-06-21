Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За оцінкою рейтингового агентства «FitchRatings» Харків досяг якісно нової сходинки у довгострокових рейтингах дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах і піднявся з рівня «B-» до «B». Також експерти агентства, на думку яких Харків має диверсифіковану економіку, переглянули прогноз за рейтингами зі «Стабільного» на «Позитивний».
За їх визначенням диверсифікована економіка Харкова стала можливою завдяки значній кількості компаній з різних секторів, що, в свою чергу, зміцнює податковий потенціал міста і сприяє притоку інвестицій. До числа найбільш вагомих секторів експерти відносять машинобудування та харчову промисловість.
Разом з тим вони вважають, що рейтинги міста Харкова стримуються суверенним рейтингом України, який визначається рівнем «B», прогноз «Позитивний».
Окрім згаданих позицій агентство «Fitch» присвоїло рейтинг «B» облігаціям внутрішніх місцевих позик Харківської міської ради на суму 250 мільйонів гривень.