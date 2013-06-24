У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наголошуємо, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації.

На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, повідомляємо контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території Російської Федерації: