CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами стало найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт – понад 203 тисячі тонн. Про це повідомивВіце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає пресцентр Урядовий портал.

Станом на зараз понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано Українським морським коридором з серпня 2023 року. Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування. Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 135 судна, які мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів.

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України докладає багато зусиль для забезпечення стабільного руху експорту морськими транспортом і виходу на показники до 2022 року. Український коридор є ефективним логістичним шляхом, ритмічна робота якого — результат спільних зусиль держави, Об’єднаних Сил Оборони та всієї морської інфраструктурної команди.