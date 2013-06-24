Через війнупонад 4,6 мільйона українцівбули змушені покинути рідні міста і села. Разом із жителями переїхали й місцеві адміністрації, намагаючись зберегти зв’язок і підтримувати людей. Попри всі виклики релоковані громади продовжують надавати необхідні послуги своїм жителям та підтримувати їх у складний час.

З ініціативи Мінсоцполітики для психосоціальної підтримки громадян створено центри життєстійкості — безбар’єрні простори, які допомагають долати стрес, відновлюватися після кризових подій та залишатися включеним в життя. Уже десять релокованих громад відкрили такі осередки, авсього в межах всеукраїнської програми «Ти як?» 247 центрів працюють у різних регіонах.

«Така підтримка вкрай важлива для українців, які вимушено залишили рідні домівки. Відкриття центрів — потужний інструмент відновлення соціальних зв’язків і психологічної стійкості. Закликаємо громади долучатися до проєкту, адже це змога допомогти людям і посилити соціальну згуртованість у складний час», — зазначає міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Одним з нових осередків став Лисичанський центр життєстійкості. Лисичанська міська територіальна громада приєдналася до проєкту наприкінці 2024 року. Нині в Києві та області живуть понад 8 тисяч вимушених переселенців із цієї громади.

«Ми всі змушені були покинути домівки. А завдяки центру наші відвідувачі мають змогу відчути, що вони не самі. Ми об’єднуємо людей і даємо відчуття рідного дому», — розповідає фахівець із соціальної роботи Лисичанського ЦЖ Ольга Істоміна.

Попередній досвід показує, що створення центрів — реальний крок до підтримки своїх жителів. Громади, які хочуть відкрити такий простір 2025 року, можуть це зробити, подавшись на відбір, повідомляє Мінсоцполітики.