Уряд дозволив пролонгувати до 31 грудня 2026 року кредити за програмою «5-7-9» підприємствам, виробничі потужності яких були розміщені в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях. Ці та інші зміни до програми Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 8 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Доступні кредити 5-7-9%» є важливою складовою економічної платформи «Зроблено в Україні». З початку року бізнес отримав понад 18 тисяч пільгових кредитів на суму майже 68 мільярдів гривень. Щоб далі забезпечувати підтримку українського бізнесу та посилити ефект для економіки Уряд постійно працює над удосконаленням програми», — розповів заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Змінами до програми Кабінет Міністрів: