Уряд дозволив пролонгувати до 31 грудня 2026 року кредити за програмою «5-7-9» підприємствам, виробничі потужності яких були розміщені в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях. Ці та інші зміни до програми Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 8 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Доступні кредити 5-7-9%» є важливою складовою економічної платформи «Зроблено в Україні». З початку року бізнес отримав понад 18 тисяч пільгових кредитів на суму майже 68 мільярдів гривень. Щоб далі забезпечувати підтримку українського бізнесу та посилити ефект для економіки Уряд постійно працює над удосконаленням програми», — розповів заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.
Змінами до програми Кабінет Міністрів:
- Уточнив умови надання підтримки для підприємств, що працюють у зоні високого воєнного ризику;
- Дозволив підприємствам, які станом на 22 лютого 2022 року працювали на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях, подовжити кредити на фінансування оборотного капіталу до 31 грудня 2026 року. Отже, підприємства матимуть більше часу та ресурсів на відновлення;
- Зменшив розмір базової винагороди банків або лізингодавців за договорами фінансового лізингу з 35% до 28%. Це оптимізує фінансування програми;
- Уніфікував критерії участі в програмі банків, лізингодавців чи факторів з огляду на санкційне законодавство. Ці зміни дозволять брати участь у програмі більшій кількості фінансових установ, що позитивно вплине на її доступність для бізнесу.