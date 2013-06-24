Уряд схвалив постанову № 310«Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва». Постанова підготовлена Міністерством аграрної політики та продовольства України.
Мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5-7-9». Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях:
- активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- тимчасово окупованих російською федерацією (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).
Постановою термін пролонгації кредитів встановлено не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.