Уряд схвалив постанову № 310«Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва». Постанова підготовлена Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5-7-9». Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях:

активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

тимчасово окупованих російською федерацією (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).

Постановою термін пролонгації кредитів встановлено не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.