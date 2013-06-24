Забезпечити енергопостачанням критичну інфраструктуру, людей та економіку — головне завдання на наступний опалювальний сезон. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив під час форуму «Україна 2024. Незалежність», передає пресцентр Урядовий портал.

«Один із головних викликів, над яким зараз працює вся держава — це енергетика. Ключове завдання — пройти наступну зиму», — підкреслив Глава Уряду.

Денис Шмигаль озвучив три масштабні вектори роботи.

Перший — велика генерація та розподіл. Мова йде, зокрема, про ремонти та відбудову. На це виділяються кошти та ввозиться необхідне обладнання.

Другий напрямок — децентралізована генерація для бізнесу.

«Це нова програма, коли великі підприємства, зокрема великі державні, ідуть в нішу розбудови додаткових об’єктів генерації. З безпекових міркувань не говоримо про деталі, але ми активно створюємо цей ринок», — зазначив Денис Шмигаль.

Третій вектор роботи, за словами Прем'єр-міністра, децентралізована генерація для людей. Це програми, які передбачають підтримку державою домогосподарств й ОСББ для забезпечення електроенергією.

«Зараз головне — що енергосистема залишається цілісна. Готуємося до зими. Продовжуємо виконувати наші завдання», — підкреслив Денис Шмигаль.