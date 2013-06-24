У 2023 – 2024 роках завдяки оптимізації витрат, впровадженню сучасних технологій та освоєнню виробництва нових запчастин ремонтні заводи Укрзалізниці зекономили понад 400 млн грн. Крім того, торік компанія освоїла ремонт складної серії тепловоза ТЕП70 у більш короткі терміни. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, ремонтні заводи АТ «Укрзалізниця» у 2024 році зекономили рекордні 255 млн грн. З них 82 млн грн вдалося заощадити завдяки оптимізації витрат і впровадженню нових технологій. Це вдвічі більше, ніж торік. Ще 173 млн грн компанія зекономила, освоївши виробництво понад 100 нових запчастин і комплектуючих, які раніше доводилося закуповувати у сторонніх підрядників. Це на 67% більше, ніж у 2023 році.

«Кумулятивний ефект від впроваджених заходів у 2023-2024 роках перевищує 400 млн грн. А у 2025 та наступних роках ми продовжимо системну роботу щодо розробки та втілення заходів зі зниження витрат і освоєння нової продукції. Більше того, у перспективі до 2030 року щонайменше 1 млрд грн – це реалістична оцінка ефекту від наших ініціатив. Адже кожне впроваджене рішення дає не лише миттєву економію, а й довгостроковий ефект, поступово підвищуючи ефективність роботи всього напряму та посилюючи команду», – повідомив член правління АТ «Укрзалізниця» Євген Шрамко.

Так, у 2024 році на підприємствах компанії реалізували 156 заходів із скорочення витрат, серед яких впровадження енергоощадних рішень, перегляд підходів до ремонтів, зниження витрат на матеріали й запчастини, а також перехід на власне виробництво комплектуючих.

Для розробки цих заходів у 2023 році було проведено комплексний енергоаудит підприємств, що допомогло визначити ключові точки споживання ресурсів і знайти шляхи підвищення їх енергоефективності. Водночас на кожному підприємстві АТ «Укрзалізниця» була проведена оцінка витрат за методологією Lean, що дозволило знайти додаткові можливості для зменшення витрат без значних інвестицій. Це стосується, зокрема, операційних покращень, які допомагають підвищити ефективність роботи та знизити витрати за рахунок оптимізації внутрішніх процесів.

Так, один із найефективніших проєктів реалізували на Дніпровському тепловозоремонтному заводі. Там замінили парові котли, що використовувалися для підігріву води, на сучасний локальний електричний парогенератор. Це дозволило скоротити витрати на 10 млн грн на рік при капіталовкладеннях у 5 млн грн. Цей приклад зараз впроваджується ще на 4 підприємствах, де вода для мийних машин підігрівалася за рахунок централізованого постачання пару.

Другий напрям – оптимізація графіків роботи енергоємного обладнання. Так, на Запорізькому електровозоремонтному заводі переглянули графік роботи енергоємного обладнання, що допомогло зменшити споживання газу на 2,2 млн грн щороку. Зокрема, завдяки більш ефективному завантаженню газових нагрівальних печей вдалося скоротити час їхньої роботи з 5 до 4 днів на тиждень.

Ще один показовий приклад – оптимізація технології виробництва бетонної суміші на Коростенському заводі залізобетонних шпал. Завдяки зміненому складу суміші та використанню хімічних домішок підприємство зменшило витрати на 5,3 млн грн на рік, а якість бетону при цьому покращилася.

Укрзалізниця планує масштабувати ці успішні кейси на всі свої ремонтні заводи.

Окрім оптимізації витрат, ремонтні підприємства Укрзалізниці нарощують і обсяги власного виробництва. Як уже було зазначено, у 2024 році вони освоїли випуск понад 100 нових запчастин і комплектуючих, що дозволило заощадити 173 млн грн. Серед нової продукції – частини та комплектуючі для локомотивів, вагонів, електропоїздів, зокрема захисні споруди та сховища, елементи карданних передач електровозів, циліндрові втулки, поршні, кільця для дизельних двигунів тепловозів, та багато іншого для забезпечення безперебійного функціонування рухомого складу. Раніше ці запчастини закуповували у сторонніх підрядників, у тому числі за кордоном, що не лише коштувало дорожче, а й затримувало ремонти через логістичні труднощі. Перехід на власне виробництво дозволяє економити кошти, гарантувати якість ремонтів та уникати проблем із постачанням.

Крім того, одним із важливих досягнень року стало освоєння ремонту магістрального пасажирського тепловоза ТЕП70 – першого відремонтовано 31 грудня 2024 року. Ця серія тепловозів більш складна як за структурою ремонту, так і щодо придбання запасних частин та термінів виконання ремонту. Варто зауважити, що напрям здійснив ремонт у більш короткі терміни – за 2 місяці.

У 2025 році Укрзалізниця планує ще амбітніші кроки. До планів входять освоєння капітального ремонту серій тепловозів ДР-1А і електровозів ДЕ1, виробництво деталей для них, виготовлення рейкових накладок, колісних центрів із власного литва, нових типів залізобетонних шпал тощо. Адже вдосконалення ремонтних і виробничих процесів є ключовим для стабільної та надійної роботи транспортної системи України. Це не лише сприяє розвитку бізнесу, а й підсилює економічну безпеку країни та забезпечує замовникам якісні й своєчасні ремонти.