У процесі розвитку мережі закладів первинної медичної допомоги є випадки, коли медичний заклад приймає рішення про реорганізацію – обʼєднатись із іншим, щоб посилити свою спроможність у наданні меддопомоги. Або ж, навпаки, є необхідність роз’єднатись, щоб відповідати вимогам законодавства щодо надання первинної медичної допомоги або з ряду інших причин. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Раніше, окрім значної кількості юридичних питань у процесі такої реорганізації, у закладів виникало багато проблем із перепідписанням декларацій пацієнтів.

Завдяки змінам у законодавстві та прийнятті наказу МОЗ № 16 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров’я», а також створенню відповідного функціоналу в ЕСОЗ вдалось спростити та оптимізувати процеси реорганізації для закладів первинної медичної допомоги.

«Раніше у випадку реорганізації медичного закладу пацієнти, які мали із ними декларації, повинні були звертатись повторно та переводитись у інший заклад або обирати іншого лікаря та повторно підписувати декларацію. Це був неефективний та непацієнтоорієнтований підхід, – зазначає Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрової трансформації. – Завдяки новому функціоналу та змінам до нормативної документації, весь процес реорганізації автоматизовано та спрощено, що значно зменшує ймовірність помилок, а також мінімізує навантаження на медичних працівників і пацієнтів. На рівні центральної бази даних ЕСОЗ усі необхідні зміни внесено, також держава підготувала усі технічні вимоги до МІС для запуску цього функціоналу, і кожен МІС реалізовує та впроваджує його у своїй системі».

Тепер у випадку ухвалення рішення про реорганізацію – медзакладу достатньо ініціювати цей процес та подати відповідний офіційний запит до Національної служби здоровʼя України (НСЗУ). На основі цього запиту НСЗУ ініціює в Електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) процес реорганізації, що дозволить: