Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Ресторатори Брюсселя, який входить до переліку найвідоміших кулінарних столиць світу, опинилися на межі відчаю. Майже двомісячний карантин і відсутність туристів у місті можуть призвести до повного занепаду цієї галузі. Щоб привернути увагу влади до своїх проблем, представники ресторанного сектору Бельгії вирішили влаштувати флешмоб. Тисячі білих курток шефкухарів буде розкладено на головній площі Брюсселя – Гран Пляс, щоб таким чином продемонструвати: закриття ресторанів згубне для всіх, хто працює у цій сфері. Протест на Гран Пляс також має на меті отримати від влади чіткі пояснення з приводу того, коли й на яких умовах ресторани та кафе Бельгії зможуть поновити свою роботу.
Організатори акції, яка має назву «Мені більше не потрібна моя куртка шефкухаря», стверджують, що коли згори поглянути на Гран Пляс, де розкладено білий одяг кухарів, вона нагадуватиме цвинтар. Це символ того, у якому стані на сьогодні перебуває весь ресторанний бізнес Бельгії. «Ми досі не отримали точної інформації від уряду, коли з наших закладів буде скасовано обмеження на роботу», — написали організатори в оголошенні про акцію протесту. Вони стверджують, що «нездатність уряду взяти на себе відповідальність – смертельна».
Один із організаторів акції Коралі Міхельс, яка керує групою ресторанів, розповіла виданню Le Soir, що спочатку вони хотіли надіслати листа прем’єр-міністру Бельгії зі своїми вимогами й проблемами. Та згодом вирішили вдатися до креативу. «Ми створили потужний образ. Понад тисячу кухарський курток з усієї Бельгії буде звезено до Брюсселя й розкладено на бруківці площі, ніби надгробки», — сказала Коралі Міхельс.
За її словами, ті, хто залучений до ресторанної галузі, щодня, затамувавши подих, очікують на оголошення нових правил роботи, які здатні подарувати всім хоч якусь перспективу. Проте Коралі Міхельс та її однодумці вирішили взяти ініціативу у свої руки, оскільки не могли дивитися, «як їхній бізнес повільне вмирає», і вийти на акцію протесту.
На прес-конференції цього тижня прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільме назвала датою вірогідного відкриття ресторанів та кафе 8 червня. «Так от, до 8 червня ми хочемо знати, на яких умовах зможемо працювати, це важливо, бо на кону 440 тисяч робочих місць», — наголосила Коралі Міхельс.