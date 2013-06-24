Під час робочої зустрічі у Вашингтоні перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент обговорили подальші кроки з реалізації Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, офіційно започаткованого у травні.

«Ми вдячні уряду США за політичну волю й системну підтримку. Наш спільний фонд — це приклад рівноправного партнерства з фокусом на майбутнє. Перші проєкти вже готові до реалізації. Зокрема, обговорили з американськими колегами проєкти з графіту, літію, титану. Ці сфери важливі і для економіки України, і для стратегічних інтересів Сполучених Штатів», — наголосила Юлія Свириденко.

Запланували провести перше засідання керівної ради фонду цього літа — наприкінці липня. На ньому буде затверджено статути комітетів та механізми ухвалення рішень.

Українська сторона ініціювала розширення інвестиційного мандата фонду — зокрема щодо підтримки оборонної промисловості та сильних українських компаній, які мають експортний потенціал. Міністерство фінансів США зацікавилося цією пропозицією та висловило готовність до подальших обговорень.

Окремо увагу приділили потребі розширення страхування військових ризиків. Американський бізнес зацікавлений у такому інструменті для залучення приватного капіталу в Україну.

Україна розраховує на підтримку Міжнародного валютного фонду у формуванні комплексної стратегії економічного відновлення, яка забезпечить стале зростання ВВП, повернення робочої сили та активізацію приватного інвестування. Про це йшлося на зустрічі Юлії Свириденко з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером у Вашингтоні. На зустрічі представники МВФ запевнили, що незалежно від того, як розвиватиметься ситуація з припиненням вогню, МВФ готовий підтримувати Україну і надалі.

«Ми вдячні МВФ за підтримку, яка допомогла Україні пройти через найважчі етапи війни, зберегти макрофінансову стабільність і почати відновлення. Ми хочемо зосередитися на довгострокових завданнях — зростанні ВВП, залученні інвестицій і поверненні мільйонів українців, які сьогодні перебувають за межами економічно активного сектору», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд розраховує на пришвидшення приватизаційних процесів і досліджує, що необхідно змінити для спрощення процедур великої й малої приватизації, повідомляє Міністерство економіки.

У Вашингтоні українська делегація, яку очолює Юлія Свириденко, провела аналітичний брифінг щодо актуальної безпекової, економічної та гуманітарної ситуації в Україні для 23 сенаторів з обох партій Конгресу США. Юлія Свириденко розповіла про ресурсний потенціал нашої країни та можливості для стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема в межах Інвестиційного фонду відбудови.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував про переговорний процес щодо досягнення справедливого тривалого миру. Він наголосив, що Україна не починала війну, але прагне її закінчити. Однак росія робить усе, щоб затягувати війну, та використовує переговори для подальшої агресії. Свідчення цього — позиція делегації рф на переговорах.

«Необхідно відрізати росії ресурси для цієї війни. Потрібні санкції. Ваш майбутній двопартійний законопроєкт — сильний крок у цьому напрямі. І нехай москва заплатить за те, що зруйнувала», — наголосив Андрій Єрмак.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса розповіли про ситуацію на полі бою, військові потреби та зацікавленість у спільних зі США проєктах в оборонній індустрії, повідомляє Офіс Президента.