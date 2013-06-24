Міністерство закордонних справ України у коментарі привітало ухвалення Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) резолюції «Європейська відданість справедливому і тривалому миру в Україні». Документ укотре засвідчує європейську єдність і солідарність у засудженні незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни російської федерації проти України.

«Привертаючи увагу до російської агресії, незаконної депортації дітей, незаконного затримання цивільних осіб та нападів на об’єкти критичної інфраструктури, резолюція підкреслює нагальну потребу у притягненні росії до відповідальності.

Важливою є позиція Асамблеї, що будь-які переговори, що ведуть до справедливого і тривалого миру, мають здійснюватися за участі України, поважати її міжнародно визнані кордони, суверенітет і право обирати своє майбутнє. Позиція Асамблеї щодо того, що справжнього тривалого миру потрібно досягати з позиції стійкості та потужної обороноздатності, повною мірою відповідає інтересам України. Принцип «мир завдяки силі» гарантує, що Україна зможе захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, підтримуючи верховенство права та цінності, які поділяє Рада Європи», — наголошено в коментарі.

Міністерство закордонних справ України підтримує акцент резолюції на створенні всеосяжного компенсаційного механізму та спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Винних у воєнних злочинах та порушеннях прав людини необхідно притягнути до відповідальності.

«Констатація Асамблеєю прогресу нашої держави у впровадженні реформ у сферах прав людини та демократичного врядування в найскладніших умовах воєнного часу підтверджує відданість України підтримці та просуванню європейських стандартів і принципів.

Міністерство закордонних справ України наголошує на необхідності відновлення всеосяжного, справедливого сталого миру, заснованого на повазі до територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Досягнення справедливого миру зміцнить безпеку Європи та відновить заснований на нормах і принципах міжнародного права світовий порядок та повагу до Статуту ООН», — зазначає МЗС у коментарі.

Джерело:

Міністерство закордонних справ