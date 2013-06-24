Вітчизняне Міністерство закордонних справ підтримує схвалення в Раді ООН з прав людини ініційованої Україною резолюції «Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії».

Цим документом ще на один рік продовжено мандат Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов’язаних з ними злочинів у контексті російської збройної агресії проти України.

Рада ООН з прав людини підтвердила свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, жорстко засудила агресію російської федерації проти України на порушення Статуту ООН, а також незаконні дії рф щодо організації так званих виборів у межах міжнародно визнаних кордонів України.

Резолюція жорстко засуджує грубі порушення державою­агресором міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, тобто незаконне утримання в російському полоні цивільних громадян України, депортацію і примусове переміщення населення, зокрема дітей, застосування катувань та жорстокого поводження, атаки на цивільне населення та інфраструктуру, що призводять до численних жертв і позбавляють громадян доступу до життєво важливих послуг, а також руйнування культурної спадщини та злочини проти довкілля.

Рада ООН з прав людини наголосила на необхідності забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права і пов’язаних з ними злочинів, а також на важливості збирання, зберігання й аналізу доказів, відзначаючи створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України.

Рада ООН з прав людини закликає рф припинити депортацію українських дітей, а також вжити всіх заходів задля їх безумовного і безпечного повернення на батьківщину, припинити незаконну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій України до збройних сил російської федерації.

Окремо наголошено на необхідності негайної та безумовної репатріації тяжкопоранених і важкохворих військовополонених, а також звільненні всіх цивільних осіб, затриманих на порушення міжнародного гуманітарного права. Рада звернулася до російської федерації з вимогою негайно припинити застосування катувань та інших форм жорстокого поводження, зокрема сексуальне та гендерне насильство щодо цивільних осіб і військовополонених.

Ми вдячні державам — членам Ради ООН з прав людини, які підтримали цей документ як важливий елемент для забезпечення притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів під час російської агресії проти нашої держави, наголошено в коментарі МЗС.

Резолюцію «Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії» підтрималиК27Ккраїн, утрималися 17, проти проголосувалиКтри, повідомляє МЗС.