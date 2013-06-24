Ефективний розподіл ресурсів, перелік публічних інвестиційних проєктів, пріоритетні напрями відбудови та продовження реформи управління публічними інвестиціями обговорили під час 7-го засідання Стратегічної інвестиційної ради. Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля учасники ради розглянули та затвердили секторальні портфелі із пріоритетними проєктами. Як зазначив глава уряду, це проєкти, за якими вже цього року мають бути конкретні результати.

«Нам важливо дуже ефективно розподіляти наявні ресурси та чітко розставляти пріоритети. Для цього й робимо реформу управління публічними інвестиціями», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, на найближчий час фокус уваги буде зосереджено на кількох напрямах: соціальна сфера — житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист; інфраструктура — енергетика, транспорт і водопостачання; наскрізні сфери, до яких належать зокрема гуманітарне розмінування та розвиток системи надійних укриттів.

Прем’єр наголосив, що впровадження реформи важливе для координації з донорами, адже дає змогу залучати необхідне фінансування. Але головне — має важливе значення для людей, їхньої безпеки й добробуту, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.