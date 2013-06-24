У березні 2023 року у Вікіпедії утретє проходив «Місяць культурної дипломатії України». Він був спрямований на створення і покращення статей про Україну та українську культуру якомога більшою кількістю мов. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Місяць культурної дипломатії України» — ініціатива, присвячена відомим українським митцям кіно, музики, літератури, архітектури, дизайну, які зробили вагомий внесок у світову культуру. А також культурним феноменам — від мемів до символів незламності. Проект спільно організували ГО «Вікімедіа Україна», Український Інститут та Міністерство закордонних справ України.

«Місяць культурної дипломатії в Вікіпедії став уже третім з часу започаткування МЗС цієї ініціативи в 2020 році. Повномасштабна агресія рф не лише не зупинила, а й зробила її ще масштабнішою. Я вдячний кожному та кожній з понад півтори сотні авторів і авторок, які цьогоріч відгукнулися на наш заклик, створивши та покращивши майже півтори тисячі статей про Україну в 64 мовних розділах. Спільними зусиллями держави та громадянського суспільства ми протидіємо російській пропаганді та системно наповнюємо світовий інформаційний простір правдивими фактами про Україну та її культуру», — коментує Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За місяць проведення кампанії до неї долучилися 154 учасники та учасниці з усього світу. Вони написали 1401 нових статей та покращили 85 наявних у 64 різних мовних розділах Вікіпедії. Зокрема, були створені статті про Наталку Полтавку французькою, фільми «Земля» та «Тіні забутих предків» угорською, Івана Марчука японською, роман «Місто» арабською, Художній музей імені Куїнджі китайською.