Україна не висуває жодних додаткових умов задля продовження Чорноморської зернової ініціативи і прагне її розширення, штучні затримки з інспекцією суден відбуваються виключно через дії росії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні, оприлюдненому в твіттері, передає Укрінформ.

«росія бреше, заявляючи, що більшість українського експорту зерна потрапляє до Європи. Ми попереджали, що, роблячи такі неправдиві заяви, росія намагається зірвати зернову ініціативу. І саме це вони зараз роблять. Від російських дипломатів лунають нові вимоги й умови для того, щоб ініціатива продовжила функціонувати. росія погрожує вийти з угоди задля отримання деяких політичних переваг. Вони готові відновити «голодні ігри» зі світом і їм байдуже, що це становить загрозу для тисяч родин в Азії, на Близькому Сході, в Африці. Я хочу нагадати всім, що Україна не висуває жодних додаткових умов», — наголосив глава української дипломатії.

Зі словами міністра, з моменту започаткування ініціативи в липні з українських портів експортовано понад 8,5 мільйона тонн зерна.