«Єдиним джерелом загроз для Запорізької АЕС були і залишаються протиправні і злочинні дії російських загарбників. росія — єдина держава-­терорист у світі, яка не лише захопила, мілітаризувала та намагається вкрасти атомну електростанцію, а й використовує її як майданчик для пропаганди. Саме в такому контексті варто розглядати дезінформаційну кампанію, яку активізував російський режим.

Захоплення, мілітаризація та окупація росією ЗАЕС створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки не лише України, а й усієї Європи та світу. Протягом незаконного перебування на станції російські окупанти грубо порушили міжнародне право та норми і стандарти ядерної й радіаційної безпеки, зокрема основоположні принципи МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності.

Ми вкотре наполягаємо, що ЗАЕС має бути повернута під контроль її законного власника України, а росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини.

Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій, експертів і медіа із закликом зайняти тверду позицію для нейтралізації загроз ядерній безпеці, які створює росія на ЗАЕС, та унеможливлення реалізації агресором злочинних сценаріїв у подальшому. росія припинить маніпуляції лише тоді, коли побачить, що світова спільнота рішуче відкидає будь­які спроби ввести себе в оману і безкомпромісно обстоює дотримання міжнародного права.

Закликаємо всі держави та міжнародні організації, які цінують норми і принципи ядерної безпеки, рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та приєднатися до втілення формули миру Президента України Володимира Зеленського, один з важливих пунктів якої — відновлення ядерної та радіаційної безпеки.

Закликаємо партнерів посилити тиск на державу­агресора, зокрема санкційний у галузі атомної енергетики, щоб запобігти подальшим провокаціям росії на ЗАЕС та сприяти звільненню станції», — йдеться у заяві вітчизняного МЗС.