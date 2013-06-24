Служба безпеки України попереджає про нові спроби спецслужб Росії розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні через активізацію інформаційних диверсій.

Як передає Укрінформ, про це ідеться на сайті СБУ.

СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні.

За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТоку і Телеграмі.

У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах України.

Одночасно росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах.

СБУ здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України.

Українська спецслужба заклкає громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в державі.

«Принагідно зазначаємо, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України «Про правовий режим воєнного стану») містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі», - наголошують в СБУ.