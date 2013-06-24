129-та сесія Ради Міжнародної морської організації (ІМО), яка зібралась в Лондоні, висловила глибоке розчарування припиненням дії зернової ініціативи та підтвердила свої вимоги до росії щодо негайного припинення воєнної агресії та загроз торговельному судноплавству.

Рада ІМО застерегла державу-агресора від будь-яких дій, що загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці, а також постачанням в Україну продовольства, ліків та предметів першої необхідності.

«Разом з партнерами ми шукаємо рішення, щоб продовжити агроекспорт та відновити вільне торговельне судноплавство, бо розуміємо свою відповідальність в гарантуванні продовольчої безпеки світу та міжнародній торгівлі. Рада Міжнародної морської організації визнає право України на вільне торговельне судноплавство. Право, яке нам гарантувало міжнародне морське право. ІМО закликала росію виконувати зобов’язання за морськими конвенціями», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.