Знищуючи зернову ініціативу, росія шантажує весь світ. Цей шантаж впливає на життя мільйонів українців і ще десятків мільйонів людей у всьому світі, насамперед в Африці й Азії, які стикаються із загрозою зростання цін на продовольство та голоду. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє МЗС.

Він нагадав, що росія тривалий час систематично перешкоджала нормальному функціонуванню зернової ініціативи, свідомо зменшуючи кількість інспекцій у Спільному координаційному центрі у Стамбулі та обмеживши пропускну здатність до одного-двох суден на день. Нині вона повністю припинила чинність ініціативи.

«Закликаю всі держави-члени ООН твердо вимагати від росії відновлення участі в угоді та припинення голодних ігор. росія має тримати політику якнайдалі від глобальної продовольчої безпеки», — наголосив він.

Міністр привернув увагу Радбезу ООН до загрози окупації росією Запорізької АЕС. Він нагадав, що з березня 2022 року росія порушила всі сім принципів ядерної безпеки МАГАТЕ, розмістивши на АЕС військових і зробивши з неї військову базу.

«Офіційно повторюю: Україна ніколи не мала і не може мати жодних намірів спричиняти інциденти на АЕС у власній країні», — заявив глава МЗС.

У роковини збиття росією пасажирського літака рейсу MH17 міністр нагадав, що цей злочин — яскравий приклад російської брехні та зловживання її незаконною присутністю в Раді Безпеки ООН.

Дмитро Кулеба зауважив, що за понад 500 днів повномасштабного вторгнення та дев’ять років російської агресії Рада Безпеки не змогла вжити конкретних дій відповідно до глави VII Статуту ООН. І це стосується не лише російсько-української війни, а й інших конфліктів у світі.

«Майбутня реформа Ради Безпеки ООН має позбавити росію її незаконно отриманого статусу постійного члена та пов’язаного із цим права вето. Рада Безпеки і весь світ стануть здоровішими, якщо в них не буде росії, наділеної правом вето», — заявив він.

Міністр наголосив, що доки Радбез не здатен виконувати свої функції, відповідальність на себе бере український солдат: «Саме український солдат відновлює мир і безпеку — із кожним кроком вперед, із кожним визволеним від окупації населеним пунктом. По суті, втілюючи те, що має втілювати Радбез ООН. Це має високу ціну. Але іншого вибору немає. Я прошу вас шанувати цю самопожертву і надалі надавати нам підтримку задля наближення миру».