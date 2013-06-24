Міністерство фінансів України закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force — FATF) виключити росію зі списку країн-членів FATF та внести її до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику на пленарному засіданні та засіданнях робочих груп, які відбудуться в Парижі 20—24 лютого.

росія — нині одна з найбільших загроз глобальній фінансовій безпеці: вона займається відмиванням грошей, ухилянням від санкцій, використовує фінансову та банківську системи для фінансування тероризму в усьому світі та сприяє розповсюдженню зброї масового знищення серед держав, внесених до чорного списку FATF.

FATF очолює глобальну боротьбу з відмиванням грошей, тероризмом та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Дії росії порушують стандарти FATF, організації слід негайно їх розглянути.

Внесення країни до чорного списку вимагатиме від усіх країн світу, зокрема членів FATF, застосовувати посилену належну обачність та впроваджувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійних ризиків, які створює росія.

«росія порушує заснований на правилах міжнародний порядок, підриваючи глобальний мир і безпеку. Вона спровокувала глобальну продовольчу та енергетичну кризи. Ситуація з відмиванням грошей, корупцією та кіберзлочинністю, які здійснюють росія та її агенти, погіршується, підриваючи стабільність фінансової системи. Це явні порушення стандартів FATF, які відповідають умовам для внесення країни до чорного списку.

Настав час накласти санкції на росію як на терористичну державу, якою вона стала. Ми маємо зупинити росію, щоб захистити не тільки Україну, а й усю глобальну фінансову систему», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.