Рік тому, 1 грудня 2023 року, за ініціативи Міністерства соціальної політики України запрацювала Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) — good.gov.ua. За цей час у системі зареєстрували 128 тисяч вантажів — уся допомога була ввезена легально й прозоро, а організації могли її оформити швидко та без паперів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За статистикою, найчастіше ввозять таку допомогу:

продовольчі товари;

паливо;

технічні засоби;

лікарські засоби та медичні вироби.

«Минає рік з моменту запуску системи, і ми можемо із впевненістю сказати, що цей інструмент довів свою ефективність. Він не лише спрощує процес реєстрації гуманітарної допомоги з-за кордону, який став повністю цифровий, а й сприяє оперативній доставці допомоги та справедливому її розподілу на місцях. Тож режим «без паперів» дозволив зосередитися на головному — допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує», — сказав заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтин Кошеленко.

Так, станом на зараз система налічує понад 11 тисяч отримувачів — це, наприклад, громадські та благодійні організації, волонтерські спільноти та реабілітаційні установи. Вони зазначені в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, тож можуть зручно та оперативно реєструвати в системі вантажі. Це, зокрема, можливо завдяки інтеграції з е-системами, як-от Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України та Державної митної служби України. У планах — розширення функціоналу системи, зокрема додаванням англійської мови та розробка мобільного застосунку.

Нагадуємо, як можна скористатися АС ГД

1. Перейдіть за посиланням — good.gov.ua.

2. Зареєструйтеся за допомогою КЕП, якщо вас немає в Єдиному реєстрі, після чого підтвердіть дані про організацію.

3. Якщо ви вже зареєстровані, то заповніть дані про вантаж і декларацію в системі. 4. Отримайте унікальний код гуманітарної допомоги.

5. Сформуйте Декларацію у системі.

6. Назвіть цей код під час митного оформлення на кордоні.

7. Розподіліть вантаж.

8. Якщо є розбіжності між декларацією та фактично отриманим товаром, вам потрібно заповнити у системі інвентаризаційний опис.

9. Подайте автоматичний звіт про цільове використання гуманітарної допомоги.

10. Якщо під час подання інвентаризаційного опису або звіту були допущені помилки, до кінця поточного місяця, коли це зробили, можете подати уточнюючі документи.

Серед оновлень: для користувачів системи підготували інструкцію «Порядок передачі транспортних засобів, які визнані гуманітарною допомогою, військовослужбовцю».

Довідково

Державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України» є розробником та адміністратором АС ГД. Якщо у вас є запитання щодо реєстрації та користування системою, звертайтеся до їхнього контакт-центру за номером (044) 494 19 10 або на е-пошту callcenter@ioc.gov.ua.