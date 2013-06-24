Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з міжнародним брокером страхування та перестрахування Aon оголосив про запровадження Гарантійного механізму відновлення та реконструкції України (URGF) на суму 110 мільйонів євро. Цей механізм забезпечить перестрахувальну підтримку міжнародним перестраховикам та українським страховим компаніям для покриття ризиків, пов’язаних з війною в Україні.

ЄБРР та Aon упроваджують спеціалізовану програму для розширення ринку страхування воєнних ризиків в Україні. У її

межах банк забезпечуватиме підтримку міжнародним перестраховикам через гарантію, яка покриває втрати за конкретними ризиками, пов’язаними з війною.

«Ми щиро вдячні ЄБРР і всім сторонам, які долучилися до запровадження цього механізму страхування. Ринок давно очікував на нього. Я впевнена, що цей механізм надасть вкрай необхідну підтримку малим і середнім підприємствам, які зазнали значних втрат через війну. Він сприятиме залученню інвестицій в українську економіку і стане сигналом для інших гравців ринку, що нові страхові механізми можна і необхідно впроваджувати, адже приватний сектор чітко демонструє попит на них», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Це важлива подія для України та свідчення непохитної прихильності ЄБРР до підтримки реального сектору економіки країни. Гарантія ЄБРР дасть змогу приватним перестраховикам знову працювати в Україні з воєнними ризиками і сприятиме створенню стійкого ринку страхування. Це надзвичайно важливо для впевненості бізнесу в захисті його активів, що розблокує та прискорить інвестиції в Україну», — наголосила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Механізм реалізують за підтримки Франції, Великої Британії, Норвегії та Фонду технічної співпраці ЄБРР TaiwanBusiness. Додаткову гарантійну підтримку планують надати Європейський Союз і Швейцарія. Подальші внески донорів сприятимуть розширенню гарантії ЄБРР у майбутньому. На старті програма охоплюватиме страхування вантажів, автотранспорту та залізничного рухомого складу з можливістю розширення на інші активи. Заплановано, що ця гарантія дасть змогу забезпечити страхування товарів і транспортних засобів вартістю понад 1 мільярд євро щорічно.

Страхова компанія MS Amlin стала першим міжнародним партнером, який долучився до цієї програми. Серед українських страхових компаній — INGO, Colonnade та UNIQA, які завдяки мережі сприятимуть поширенню страхування воєнних ризиків серед бізнесів та МСП. Упровадження програми відбулося завдяки тісній співпраці між Міністерством економіки, Національним банком України, ЄБРР та Aon. Програму розроблено як доповнення до програм, що пропонують інші міжнародні організації та український уряд.

Джерело: Міністерство економіки