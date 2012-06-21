Міністр інфраструктури Володимир Омелян 15 лютого виступив на спільному брифінгу з керівником Укравтодору Славоміром Новаком і директором департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктором Сасіним.

Головними завданнями, що стоять перед його міністерством, Володимир Омелян назвав «дерегуляцію і спрощення умов для автобусних перевізників, запровадження прозорих ринкових механізмів та електронних сервісів там, де завжди панувало беззаконня і корупція». Такі кроки, на думку міністра, мають створити нову якість послуг для споживача і нову реальність для бізнесу.

Фінансування на ремонт доріг слід використати раціонально і з максимальною віддачею. Володимир Омелян наголосив: «Надважливо, щоб рекордне фінансування на відновлення українських шляхів, яке становить у цьому році близько 50 мільярдів гривень, було витрачено прозоро, без корупції, з грамотним підходом. Сподіваємося, що всі системи, які ми включили: контроль якості CoST і FIDIC, прозоре звітування — спрацюють, і Україна отримає нову якість доріг. Для нас принципово, щоб гроші, які держава спрямовує у воєнний час агресії Російської Федерації проти України, витрачати повною мірою на наші дорожні магістралі, а не розміщувати на рахунках місцевих банків. Про це ми говоритимемо найближчим часом з керівниками областей, районів і сіл».

За його словами, якщо міністерство бачитиме, що гроші не використовують, воно ініціюватиме перед Верховною Радою їхнє повернення до Дорожнього фонду після спливу дворічного терміну на їх використання.

Славомір Новак відзначив позитивну динаміку підготовчого етапу масштабного відновлення українських доріг у 2018 році: наявність необхідної проектної документації, проведення тендерів, що дасть змогу з березня почати роботи на дорогах: «Для успішного початку будівельного сезону ми повинні забезпечити вчасне розроблення проектної документації. На цей рік плануємо здійснити ремонт 218 об’єктів. На сьогодні розроблено і затверджено проектну документацію на 132 об’єкти (це 60%). У процесі розроблення — 86 об’єктів (40%). До кінця березня плануємо затвердити проектну документацію щодо всіх об’єктів».

Володимир Омелян підкреслив важливість застосування новітніх технологій будівництва, зокрема бетонних доріг: «Питання бетонних доріг гостро стояло цього тижня на нараді з Прем’єр-міністром і під час нашої зустрічі з американськими колегами. Вірю, що в березні приймемо остаточне рішення щодо застосування всіх норм і стандартів ЄС та США».

Міністр анонсував переведення в ІТ-галузь послуг, які традиційно ускладнювали економічні відносини між державою і бізнесом: «Двосторонні дозволи на міжнародні перевезення вантажним автомобільним транспортом завжди були предметом скарг, корупції, перепродажу на чорному ринку. В першому півріччі цього року розпочне роботу онлайн-система видачі таких дозволів. Кожен з них матиме захищений QR-код. Зможемо відстежувати його в режимі онлайн: де він, чи перетнув кордон, що з ним відбувається. Ми також розпочали в тестовому варіанті електронний реєстр маршрутів. Це дасть змогу планувати логістику всередині країни і ввести єдиний квиток для автобуса — залізниці — літака, перевізник відстежуватиме рух його транспорту, робитиме бізнес-план подальшої роботи».

Зачепив міністр інфраструктури і питання про майбутнє підвищення Укрзалізницею цін на квитки в пасажирських поїздах. З цього приводу Володимир Омелян сказав: «Без підвищення цін на квитки не отримаємо якісної Укрзалізниці. Єдине завдання, яке я поставив перед компанією, — це те, що вона спочатку повинна дати високу якість, а потім вже анонсувати, що це коштує грошей. Ми перебуваємо у процесі обговорення, і точного рішення ще не прийнято».

Назвати цифру підвищення міністр поки що не готовий. Це, за його словами, стане відомо пізніше. У самій Укрзалізниці раніше заявили, ніби з 1 квітня ціни на квитки в пасажирських потягах мають зрости на 10%.