Прем’єр­міністр Юлія Свириденко відвідала Книжковий Арсенал і наголосила, що ринок української книжки вже існує і продовжує розвиток. Вона нагадала, що днями виповнилося 150 років Емського указу, який мав на меті скасувати не лише українське слово, а й усю українську націю.

«Відтоді за дуже незначним винятком українська книжка в Україні ніколи не домінувала над російською. Добре пам’ятаю, коли українська книжка стояла на окремих полицях в українських книгарнях. Сьогодні виходять сотні нових книжок щомісяця — українських авторів і найкращих іноземних», — зазначила Прем’єр­міністр.

За її словами, важливий чинник, що ринок з’явився, — дискусії між видавцями та дистриб’юторами, між e­commerce та книгарнями. «І головне: в цих дискусіях вже нема питання, якою мовою видавати. Для мене це принципово», — наголосила очільниця уряду.

Вона зазначила, що уряд спрямовує багато зусиль, щоб цей ринок рухався вперед. Зокрема, серед усіх сторін на ринку є згода, що Національний кешбек став таким чинником турботи про молодий ринок та українців, які хочуть читати.

Відвідуючи фестиваль, Юлія Свириденко поповнила власну бібліотеку сучасною українською художньою та нон­фікшн літературою: романом у новелах Павла Белянського «Будь ласка, не бійся» про перші тижні повномасштабного вторгнення, «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни» Артема Захарченка, «Спогади» Надії Суровцової. Ще придбала кілька дитячих книжок для доньки.