Виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький і учасники зернового ринку підписали додаток до Меморандуму про взаєморозуміння у 2024/2025 маркетинговому році, яким погоджено граничний обсяг експорту пшениці й суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001 у 2024/2025 маркетинговому році на рівні 16,2 млн тонн. Від учасників зернового ринку додаток підписали: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, «Європейська Бізнес Асоціація», ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України».

За словами Тараса Висоцького, мета підписання меморандуму і додатка до нього — гарантування продовольчої безпеки, забезпечення прогнозованого, передбачуваного, гнучкого та стабільного режиму експорту зерна і сталого функціонування ринку зерна в Україні. Сторони домовилися про подальший щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за потреби коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року, повідомляє Мінагрополітики.