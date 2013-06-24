Рішення про проведення виборів в Україні ухвалюватиметься всередині країни, ЄС може лише сприяти досягненню внутрішнього консенсусу, коли для цього буде правильний час, але не раніше завершення війни.

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

«Я дуже чітко хотіла б зазначити, що рішення, коли проводити вибори тут (в Україні - ред.) не залежить від нас. Це прописано у вашій Конституції, у ваших законах, і ви будете це вирішувати», - сказала Матернова.

Вона зазначила, що Європейський Союз може сприяти діалогу між парламентськими партіями з цього питання, як робив це й раніше.

«Але зрештою рішення залежить від ваших лідерів, від консенсусу між вашими політичними силами, коли вони визначать правильний час для цього (виборів - ред.). Безумовно, не раніше завершення війни», - підсумувала посол ЄС.