Країни Євросоюзу досягли угоди про обмеження цін на природний газ на рівні 180 євро за МВт*год. Про те, до чого може привести таке рішення розповіла перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Гарна новина полягає в тому, що 180 євро за МВт*год. – це істотно нижче, ніж початкова пропозиція Єврокомісії – 273 євро за МВт*год. Водночас, поки тривали політичні дебати ціна газу в ЄС зменшилася до рівня 117 МВт*год., а сьогодні ціна TTF взагалі становить 107 МВт*год.», - пояснила Юлія Свириденко.

За словами Міністра економіки, даний інструмент запрацює з 1 лютого 2023 року, а цінові обмеження стануть можливими з 15 лютого. Цей механізм стане страховкою від стрибків цін.

«Стеля ціни на газ має іншу природу, ніж цінова стеля на нафту . Формально це – не інструмент санкцій. Його головна мета – захист від надмірно високих цін. Але запровадження механізму коригування цін відкриває можливість для майбутніх санкцій і витіснення російського газу з глобальних ринків.

Справа у тому, що багаторічне домінування росії на ринку газу в ЄС призвело не лише до кількісної домінації, але і до того, що саме ціноутворення на ринку є надто чутливим до російського чинника. Зрештою це призвело до того, що влітку 2022 року ціни в ЄС були в 7 разів вищими, ніж у Сполучених Штатах»,- зазначила Юлія Свириденко.

На практиці передбачається, що механізм коригування буде застосовуватися до конкретного інструменту торгівлі газом – TTF – який є центральним у системі ціноутворення в Європі і найбільш чутливим до маніпуляцій.

«Але водночас це фінансовий інструмент, який також пов’язаний із низкою деривативів. Тому це не лише енергетичне питання, але і питання функціонування фінансових ринків.

Тому існує ризик, що різке і надмірне втручання може призвести або до обмеження фізичних постачань, втрат ліквідності торговців фінансовими інструментами, або ж до втечі торгівлі на інші майданчики», - заявила Юлія Свириденко.

Тому будь-яке рішення про застосування цього механізму буде супроводжуватися аналізом та позиціями Європейського агентства співпраці енергетичних регуляторів, Європейського агентства з ринків цінних паперів, Європейського центрального банку тощо.

«Але навіть усі складнощі і ризики не переважать головного – російські маніпуляції мають бути усунуті, а росія – позбавлена доходів, якими вона фінансує війну. І нинішнє рішення – системна зміна, яка дозволяє швидше і чіткіше відрізати росію від ринку газу», - резюмувала Юлія Свириденко.