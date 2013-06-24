Уряд під час засідання 25 жовтня ухвалив декілька рішень, спрямованих на посилення оборони й відновлення України, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Насамперед рішенням Уряду створюється необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

«Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові», — відзначив Прем’єр-міністр.

Також Уряд виділив 142 млн грн на ще шість проектів відновлення. Зокрема, 64,5 млн грн — на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі. 60 млн грн — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені. Ще 18 млн грн — на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.