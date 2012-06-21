До одного з найбільших християнських свят у місті оновили в європейському стилі майдан Музики, який тепер відповідає своїй назві. Тут, перед приміщення органної зали обласної філармонії, встановили нову ковану композицію: арфу, на якій велично примостився янгол — символ вічної музики, добра та любові, що у вигляді Божої благодаті сходять на землю в ці величні різдвяні дні. Її автор — коваль зі Славути Артем Вольський, учасник фестивалю «Металеве серце України», який уже не вперше проходить у Рівному. Фасад органної зали теж змінив імідж на європейський: тепер вечірньої пори тут працює оригінальне різнобарвне підсвічування, що підкреслює скульптурні образи муз. А великий годинник розпочав відлік часу 4 січня 2018-го, під час урочистого відкриття оновленого майдану Музики. Втім, робити оригінальні селфі рівняни розпочали тут значно раніше.
— Символічно, що перше культурно-мистецьке дійство в новому році стартувало перед величним Різдвом, з відчуттям: добро та музика допоможуть здолати всі наші проблеми й біди, — каже рівненський міський голова Володимир Хомко. — Місто змінюється завдяки об’єднанню зусиль влади та підприємців, самої громади.
Артисти обласної філармонії вечірньої пори в ці різдвяні дні тут дарують містянам і гостям українські колядки та всесвітньо відомі різдвяні композиції — неперевершено й незабутньо! Приїздіть до Рівного — не пожалкуєте!