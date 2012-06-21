Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Плюс 56 підтверджених позитивних тестів на коронавірус, — саме стільки зафіксували на Рівненщині минулої доби. Загалом же кількість тих, хто заразився підступною недугою, ось-ось сягне 2500.
Найбільше хворих у Рівному та Сарненському районі, який з перших днів епідемії прийняв на себе потужний удар коронавірусу. На жаль, нині, незважаючи на спеку, вірус розгулявся з новою силою.
Приміром, у Сарненській центральній районній лікарні зараз 23 пацієнти з високою температурою в інфекційному відділенні, 43 — в терапевтичній обсервації, всі з пневмоніями, 7 — у травматологічній обсервації, серед них вагітна. «За 24 роки медичної практики такої навали пневмоній я ще не бачив. Ми змушені залучати додатковий медперсонал з інших закладів», — каже головний лікар Василь Іванюк. І вкотре просить земляків дотримуватися карантину.
На жаль, чують лікарів далеко не всі: люди розслабилися, зняли маски, не тримають дистанції, спілкуються у групах. І ось — сумний наслідок. Тому МОЗ вкотре констатує: Рівненщина, на жаль, не готова до жодних карантинних послаблень.