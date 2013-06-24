Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко вважає слабким місцем російської системи гіперцентралізацію.

«Подивіться на ситуацію в Махачкалі, Башкортостані. Чи могли вони зупинити ці виступи? Без питань, пригожинський бунт. Чи могли це вирішити? Могли. Просто не дали команди з Кремля. Без нього важливі рішення не ухвалюються. Це збільшує можливість помилки», - сказав Литвиненко.

Він також навів класифікацію російської еліти одного з європейських аналітичних центрів. «Вони розділили всю російську еліту на три групи: «заручники», «опортуністи» та «віряни». «Вірян» - найменше, а «заручників» найбільше, відсотків 60. Це ті самі прагматики, у яких поступово починає діяти стокгольмський синдром», - сказав секретар РНБО.

Водночас він зауважив, що «ми маємо зрозуміти для себе, що Росія ніколи так добре не жила, як наразі». «Я вважаю, що ситуація в Росії на сьогодні - це крихка стабільність. Це, цитуючи назву однієї відомої книги, може бути назавжди, доки не закінчиться», – сказав Литвиненко.

На його думку, Росія може вийти зі стадії мобілізації та повернутися до мирної економіки: «Потрібна зміна керівництва, а отже, і зміна режиму».

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський наприкінці березня 2024 року підкреслив, що розпочинається оновлена робота Ради національної безпеки і оборони України, і визначив її пріоритети.

Зеленський зауважив, що перший пріоритет подальшої роботи – більше прогнозованості. За його словами, РНБО має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують у сфері національної безпеки.

«Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави», – підкреслив Президент.

Він зазначив, що другим пріоритетом є продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО, особливо щодо санкційної політики.

«Санкції стали важливим потужним інструментом, який реально захищає нашу українську національну безпеку. Цей інструмент має і надалі працювати максимально точно і вчасно», – наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що третім важливим пунктом є доктринальна робота.

«Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни. Ми дуже розраховуємо, що РНБО в координації з органами влади та іншими суспільними структурами реалізують цю мету», – сказав Президент.

Він назвав четвертий важливий пріоритет – це кібербезпека та інформація.

«РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері. Для кіберзахисту України принципово важлива робота з нашими постійними стратегічними партнерами, які володіють необхідним потенціалом. Очікую відповідного лідерства. Варто і надалі розвивати спроможність нашого ударного кіберпотенціалу», – наголосив Зеленський.

Останнім пунктом Президент виділив роботу Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень. За його словами, усе це, звичайно, має бути продовжене.

Джерело: Укрінформ