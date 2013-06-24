У жовтні завершилася вступна кампанія до профтехів. Найпопулярнішими професіями стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист. Також до десяти найпотрібніших на ринку праці країни за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи входять кухар, водій та слюсар.

2024 року професійну освіту обрали понад 94 803 учні, а загалом розпочали навчання 219 тисяч 438 осіб.

Важливо, що обсяг виконання регіонального замовлення становить 92%, що на 4% вище за показник 2023 року (88%). Це демонструє позитивну тенденцію в тому, як заклади адаптуються до потреб локального бізнесу. Приміром 2024-го під час вступу у профтехи учні демонструють готовність обирати професії, які потрібні бізнесу нині та будуть затребувані в майбутньому.

«Робітничі професії — це база для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання — донести до молоді, наскільки важлива їхня роль у цьому процесі. Нам потрібно пояснити, що професійна освіта — це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Лідерами серед регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, стали Дніпропетровщина — 5423 учні; Львівщина — 4829 учнів; м. Київ — 4526 учнів.

Три регіони, які отримали найбільше заяв на навчання за державним замовленням: Харківщина — 809 учнів, Одещина — 435 учнів, Хмельниччина — 426 учнів.

«Ми бачимо, як профтех дедалі більше адаптується під запит ринку праці, а саме локального бізнесу та роботодавців. Учні дедалі частіше обирають складні професії, як-от токар або зварник, адже бачать, що на них є попит, а профтехи в регіонах змінюються — стають технологічнішими, з якісною технікою та великою кількістю партнерів серед бізнесу. Статистика щодо найпопулярніших професій це лише підтверджує. Цього року матимемо ще +100 оновлених майстерень, які мотивуватимуть більше вступників обрати саме профтех та робітничий фах», — зазначив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Для зручності вибору професії і конкретного профтеху міністерство створило додатковий сайт на початку вступної кампанії —Профтех онлайн. За чотири місяці органічний трафік на сайт становив 72 тисячі переглядів, з них найактивнішими були вступники Львівщини, Києва та Полтавщини.

Крім того, цьогоріч вступники вже вдруге мали змогу подати заяву на вступ онлайн — так зробили 7261 учень.

Нагадаємо, що ЄС, Польща та Естоніяпосилюютьпідтримку професійно-технічної освіти в Україні в межах програми Skils4Recovery, повідомляє МОН.