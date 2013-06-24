Шкода довкіллю від війни є зовсім не другорядним наслідком дій окупантів. Це обговорили під час громадських слухань у Європейському Парламенті представники робочої групи високого рівня з питань екологічних наслідків війни. Учасники погоджуються, що росія свідомо веде військові дії, які мають прямий вплив на навколишнє середовище, руйнуючи та знищуючи його. Про це повідомляє Урядовий портал.

Робоча група високого рівня з питань екологічних наслідків війни, співголовами якої є екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем та голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, об’єднує провідних українських та міжнародних експертів та діячів.

Робота групи стосується трьох напрямків: оцінка екологічної шкоди, завданої війною; відповідальність за злочини проти довкілля; допомога Україні у зеленому відновленні.

Мета слухань – обговорити наслідки війни для навколишнього середовища, відповідальність за злочини проти довкілля, стратегію «зеленого» відновлення України.

Громадські слухання зібрали широке коло учасників. Серед них: представники українського Уряду, провідні міжнародні експерти, представники громадянського суспільства та європейські політики.

Під час заходу із доповідями виступили Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко; Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець; Генеральний прокурор Андрій Костін; колишній міністр закордонних справ Швеції та співголова Робочої групи високого рівня Маргот Вальстрем; Європейський комісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс та ін.

Усі учасники погодилися, що Україна переживає переломний момент в історії. Вибір, який робить держава сьогодні, матиме глобальні, незворотні наслідки, в т. ч. у сфері довкілля, для наступних поколінь.

«Те, що відбувається в Україні, має значення для решти світу. Можливо, це очевидно, тому що нам потрібні продукти харчування і все, що Україна експортує в інші країни. Але йдеться також про те, що природа і мир, і, я б сказала, розвиток, взаємопов’язані. Якщо ви завдаєте шкоди одному, ви завдаєте шкоди іншому. Захищаючи одне, ви зміцнюєте інше. Ми повинні віднайти спільну відповідь на екологічні загрози війни», – заявила Маргот Вальстрем, співголова Робочої групи високого рівня.

Учасники обговорили питання фактичної відсутності міжнародних стандартів вимірювання шкоди довкіллю від війн. Україна реалізує унікальну можливість – пропонує світу механізми визначення шкоди довкіллю від війн.

«Боротьба з наслідками російських злочинів і захист довкілля входять до десятки пріоритетів Формули миру президента Володимира Зеленського. Ми регулярно проводимо зустрічі з міжнародними партнерами, членами робочої групи з восьмого пункту формули миру під головуванням Андрія Єрмака. Я вдячна всім, хто бере участь у цьому процесі та допомагає нам подолати цю складну проблему. Наша мета – разом з нашими партнерами оцінити екологічну шкоду, завдану російською агресією, отримати компенсацію та притягнути агресора до відповідальності за екологічні злочини», – підкреслила Перша віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми перші у світі, хто розробив унікальні методики підрахунку збитків, завданих довкіллю. Для нас це необхідність, і ми працюємо над удосконаленням цих методик», – сказав Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Для України залишається пріоритетним питання не лише обрахунків збитків, а й притягнення до відповідальності винних за злочини проти довкілля.